T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

26 Ağustos 2017 10:57

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. 
Kaza, gece geç saatlerinde Çiftlik-Yeşil Gölcük yolundaki Bağlama Beldesi yakınlarında  meydana geldi. Ali Osman Yıldız yönetimindeki DG 352 WL Fransa plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 31 Y 8039 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonun altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kamyonda yaralanan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriye vatandaşları; Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan  Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız\'ın araçtan çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Sağlık görevlileri gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan 3 kişinin öldüğünü belirledi.  Kamyon sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kazayla ilgili soruşturma soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDE DHA NİĞDEGölcükBağlama Beldesi yakınlarındaOsman YıldızDGWL FransaKazadaYoldanKamyondaSaip Avcu Ahmet SarpSuriyeAhidHüseyinRahmi HabibNiğdeHalisdemirEğitimAraştırma HastanesiKamyonun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24