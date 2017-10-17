Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Akyazı Batakköy mevkisinde meydana geldi. Aydın Cici yönetimindeki 54 GA 417 plakalı kamyonla, karşı yönden gelen İbrahim Özarslan\'ın kullandığı 54 H 0014 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibiyle polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonucu Özarslan ile Soykan\'ın öldüğü belirlenirken, kazada yaralanan 1 kişiye ise müdahalede bulunuldu. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kişi, Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Cici, gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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