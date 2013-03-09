İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, yağmur nedeniyle kontrolden çıkan kamyon gecekonduya girdi. Evde yaşayan 5 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtulurken, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.



Sütlüce Uzunbayır Sokak'ta seyir halindeki kamyon sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki gecekonduya çarptı. Kamyonun evin mutfak kısmına girdiği kazada gecekonduda büyük hasar oluştu.

Kazanın ardından sürücü kamyonu bırakıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gecekonduda yaşayan 5 kişilik aile, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sırasında eşi ile televizyon seyrettiğini ifade eden Murat Kırlangıç, ''Büyük bir gürültü oldu. O anda televizyon izliyorduk. 3 çocuğum da uyuyordu. Olayın ardından hemen dışarı çıktık. Kamyonda bulunan 2 kişi olayın ardından kaçmış. Ölümden döndük'' dedi.

Polis, kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.