T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyon fabrikası işçileri, toplu sözleşmede uzlaşma olmayınca yürüdü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY'da kamyon fabrikasında çalışan 100 işçi, toplu sözleşme masasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle yürüyüş yaptı

15 Aralık 2017 15:35

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY\'da kamyon fabrikasında çalışan 100 işçi, toplu sözleşme masasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle yürüyüş yaptı.  
Aksaray’da kamyon fabrikasında çalışan işçiler, ücret artış görüşmesi kapsamında toplu sözleşme görüşmelerinde istediklerini alamadı. Bunun üzerine çalıştıkları fabrikanın önünde toplanan 100 kadar işçi, fabrika önünde bulunan yolda yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün ardından işçilerin bağlı olduğu Türk Metal Sendikası Aksaray Şubesi Başkanı Muhterem Taşdemir, \"Sendikamız işveren ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikamız, bizim için talep ettiği can alıcı maddeler, alın terimizin karşılığını almak için ileri sürdüğü ücrete ve sosyal haklara ilişkin maddeler sonlandırılmıştır. Bu gelişmeler üzerine masayı terk etti. Oysa biz, yaklaşık 2,5 aydır bekliyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerimizin başladığı 5 Ekim gününden bu yana sabrediyoruz. Emeğimizin karşılığını almak için insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için, hak için, adalet için, bir ücret için bekliyoruz” dedi.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem açıklamaların ve atılan sloganların ardından son buldu

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAYDHA AKSARAYBununYapılanTürk Metal Sendikası AksarayBaşkanı Muhterem TaşdemirSendikamızBuOysaTopluEkimEmeğimizinPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24