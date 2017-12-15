Kamyon fabrikası işçileri, toplu sözleşmede uzlaşma olmayınca yürüdü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,(DHA)- AKSARAY\'da kamyon fabrikasında çalışan 100 işçi, toplu sözleşme masasında uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle yürüyüş yaptı.

Aksaray’da kamyon fabrikasında çalışan işçiler, ücret artış görüşmesi kapsamında toplu sözleşme görüşmelerinde istediklerini alamadı. Bunun üzerine çalıştıkları fabrikanın önünde toplanan 100 kadar işçi, fabrika önünde bulunan yolda yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün ardından işçilerin bağlı olduğu Türk Metal Sendikası Aksaray Şubesi Başkanı Muhterem Taşdemir, \"Sendikamız işveren ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Sendikamız, bizim için talep ettiği can alıcı maddeler, alın terimizin karşılığını almak için ileri sürdüğü ücrete ve sosyal haklara ilişkin maddeler sonlandırılmıştır. Bu gelişmeler üzerine masayı terk etti. Oysa biz, yaklaşık 2,5 aydır bekliyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerimizin başladığı 5 Ekim gününden bu yana sabrediyoruz. Emeğimizin karşılığını almak için insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek için, hak için, adalet için, bir ücret için bekliyoruz” dedi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylem açıklamaların ve atılan sloganların ardından son buldu

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