Kamyon duvarda asılı kaldı

Van’ın Başkale ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu bir kamyon duvarın üstünde asılı kaldı.



Van'ın Başkale İlçesi'nde sürücünün el freni çekmeden park ettiği kamyon, meyilli yolda aniden hareket etti ve 15 metre gittikten sonra 3 metre yükseklikteki bir bahçe duvarının üzerinde asılı kaldı.



Nakliyeci Mustafa Güner, bugün öğlen saatlerinde 34 VE 083 plakalı kamyonunu Sanayi Sitesi karşısında bulunan alana park ederek ilçe merkezine gitti. Vitesi boşta bırakılan ve el freni çekilmeyen kamyon, bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. 15 metre giden kamyon, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eski lojmanlarının bahçe duvarına çarptı.



Üç metrelik duvarda asılı kalan kamyonu görünce şaşıran çevredekiler belediye görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kepçe ve çevrede bulunanların yardımıyla, yaklaşık 1 saatte duvarda asılı kalan kamyonu kurtardı. Bu sırada kamyonun sahibi de olay yerine geldi.



Kamyonun kendiliğinden hareket etmesi sırasında önüne hiç kimsenin ve aracın çıkmaması olası bir faciayı önledi. Kamyon kurtarıldıktan sonra trafik ekipleri tarafından emniyet binasına çekildi ve kamyon sahibi Mustafa Güner hakkında yasal işlem yapıldı.



Güner, olayda can ve mal kaybının olmamasının kendisini çok sevindirdiğini söyledi.

