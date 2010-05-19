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Yaşam

Kamyon dinlenme tesisine girdi: 1 ölü 10 yaralı

19 Mayıs 2010 11:43

T24 - Ankara - Konya kara yolunda bir araca çarptıktan sonra dinlenme tesisine giren kamyon 3 otomobil ve 1 yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüsün altında kalan bir uzman çavuş yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolunun Kulu Makası mevkisindeki kazada, Ankara'dan Konya yönüne seyir halindeki, Bayram K'nin kullandığı 42 PN 300 plakalı kamyon, Baran dinlenme tesisleri yakınında 06 H 1000 plakalı otomobile çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolsüz şekilde dinlenme tesisine giren kamyon, tesisteki 1 yolcu otobüsü ve 3 otomobile çarparak durabildi. Bu sırada sigara içmek için otobüsün indiği belirtilen uzman çavuş Zafer Kanat (32)kamyonun çarpması sonucu sürüklenen otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada kamyon şoförü Bayram K. ağır, tesisteki yolculardan 10'u hafif yaralandı. Bayram K, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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