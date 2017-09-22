Kamyon çarpan kadın öldü, 2 çocuğu yaralandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, biri pusette olan 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Asiye Çelik, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada, ölen annenin 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret etmek için evden çıkan Asiye Çelik, biri pusette olan ismi öğrenilemeyen 6 aylık bebek ve 5 yaşındaki kızı Asmin ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, sürücüsü öğrenilmeyen 63 YT 119 plakalı kamyonun altında kaldı. Kamyonun arka lastikleri altında kalan kadını görenler yardıma koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ağır yaralı Asiye Çelik ile 2 çocuğunu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Asiye Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazada yaralanan ve tedavisi süren 2 çocuğun sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi. Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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