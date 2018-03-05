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Kamyon baraj gölüne düştü, sürücü yara almadan kurtuldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde, yol yapımı için dolgu malzemesi taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen sebeple baraj gölüne düştü

05 Mart 2018 17:40

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde, yol yapımı için dolgu malzemesi taşıyan bir kamyon, henüz belirlenemeyen sebeple baraj gölüne düştü. Kazada adı açıklanmayan sürücü kurtuldu.
Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde, yeni yapılan yol için dolgu malzemesi taşıyan bir kamyon, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple Beyhan-1 baraj gölüne düştü. Kazada baraja düşen kamyonun adı açıklanmayan şoförü, yara almadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Baraja düşen kamyon ise iş makinesi ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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