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Yaşam

Kamyon at arabasını biçti: 3 ölü

31 Ağustos 2009 21:50

Konya'da, tankerin altında kalan at arabasında bulunan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Tarlalarından İçeri Çumra kasabasına dönmek için yola çıkan Zeki (50), eşi Ümmü (45), çocukları Mustafa (12) ve İbrahim Çelik'in (6) bulunduğu at arabasına aşırı hızla gelen Hasan Hüseyin K. (30) idaresindeki 42 HC 685 plakalı tanker çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tankerin altında sıkışan at arabası, yaklaşık 150 metre sürüklendi. Baba Zeki, eşi Ümmü ve oğulları İbrahim Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Çelik ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, tankerin altında sıkışan at da telef oldu. Tanker şoförü ise jandarma tarafından gözaltın alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cesetler Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada kaza yerine gelen Çelik ailesinin yakınları fenalık geçirdi. Yaşlı bir kadın baygınlık geçirirken, bazı yakınları da cesetlere sarılarak ağıtlar yaktı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Çelik'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

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