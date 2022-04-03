Kamuya iş yapan 40 bin müteahhit: Bu zamlara dayanmak mümkün değil batıyoruz

Kamuya yol, konut, bina, köprü yapan müteahhitler, “Bu zamlara dayanmak mümkün değil batıyoruz” dedi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, Kamu Müteahhitleri Platformu Sözcüsü Ali Adıgüzel, inşaat maliyetlerinin yüzde 400-500 gibi olağanüstü oranlarda artmasına rağmen yüzde 3 ila 5 oranında fiyat farkı verildiğini, çözüm gelmemesi halinde yüzlerce, binlerce müteahhidin batacağını söyledi.

"30 yıldır bu sektördeyim, hayatımda böyle zam furyası görmedim"

Adıgüzel şunları söyledi:

“30 yıldır bu sektördeyim, hayatımda böyle zam furyası görmedim. Her gün çok sayıda arkadaşımızın konkordato ilan ettiğini, teminatını yaktığını, battığını duyuyoruz, moralimiz bozuluyor, mücadele gücümüz azalıyor.

Zamlar daha nerelere gider bilmiyoruz. Her gün zam geliyor, zararımız her gün katlanıyor. Devlet, ‘Madem ihaleyi aldınız, ne yapın edin, varınızı, yoğunuzu satın, gerekirse bitin, yok olun ama işi bitirin' diyemez. Bugün evimizi geçindirebiliyoruz. Ancak feryadımız duyulmazsa evimizi bile geçindiremez hale düşeriz. Bu zamları biz yapmadık. Bizler bu tablonun sorumlusu değil mağdurlarıyız.

"İlgili bakanlar bütçede para yok diye bize ödeme yapmak istemiyor"

İlgili bakanlar bütçede para yok diye bize ödeme yapmak istemiyor. Devlet bu işin altından kalkamıyorsa biz nasıl kalkalım. Varını yoğunu kaybeden insanlar artık canından vaz geçecek hale geldi. Herkes bir umut ışığı bekliyor"