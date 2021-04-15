Kamuya e-scooter işletme izni; özel sektör için 500 bin lira sermaye şartı

Son yıllarda şehir içi ulaşımın bir parçası olan elektrikli e-scooter alanında yeni düzenlemeler yapıldı. Kamuya e-scooter işletmeciliği izni gelirken, özel sektörün bu işe girebilmesi için 500 bin lira sermaye şartı getirildi.

Milliyet'in haberine göre; yetki belgesi sahipleri, sadece izin aldıkları belediye-bölge sınırları içerisinde faaliyette bulunabilecek. İzin alınmayan bir belediye ya da bölge sınırları içerisinde kullanılması durumunda, e-scooterlerin 48 saat içerisinde izin alınan sınırlar içerisine getirilmesi gerekecek.

En az yüzde 30 yerli üretim şartı

2025’te uygulanacak yönetmelik maddesine göre, yetki belgesi alan şirketlerin kullanacağı e-scooterlerin en az yüzde 30’u yerli üretim olacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce paylaşımlı e-scooter işletmeciliği yapan gerçek veya tüzel kişiler, 31 Temmuz 2021’e kadar yönetmelik hükümlerinden muaf tutulacak.

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