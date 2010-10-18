-KAMUYA 306 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYRILDI TBMM (A.A) - 18.10.2010 - 2011 yılı bütçesinde; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 306 milyar 595 milyon 178 bin 330 lira, özel bütçeli idarelere 26 milyar 598 milyon 692 bin 500 lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 1 milyar 902 milyon 505 bin lira ödenek ayrıldı. TBMM Başkanlığına sunulan 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, genel bütçe geliri 272 milyar 750 milyon 926 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 5 milyar 484 milyon 35 bin lira öz gelir, 21 milyar 476 milyon 228 bin 500 lira Hazine yardımı olmak üzere toplam 26 milyar 960 milyon 263 bin 500 lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1 milyar 892 milyon 505 bin lira olarak tahmin ediliyor. Tasarıya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20'sine kadar, kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilecek. Bu idarelerin yüzde 20'yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkili olacak. Tasarı, kamu idarelerinin geçici hizmet karşılığı yapacakları ödemelere ilişkin esasları da düzenliyor. Kamu idareleri; arızi nitelikte işyerleriyle sınırlı kalmak koşuluyla yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet satın alınacak veya çalıştırılacak kişilere, mevzuat uyarınca kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere, Mesleki Eğitim Kanunu gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere, 4-C statüsünde çalıştırılanlara yapılacak ödemeleri, bütçelerinin ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak şekilde yapacak. Bu ekonomik kodu içeren tertiplere ödenek eklenemeyecek, bütçenin başka tertiplerinden ödenek aktarılamayacak, ödenek üstü harcama yapılamayacak. Ancak Maliye Bakanı, özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilenlerden 4-C'li olarak kamu idarelerinde istihdam edilecek personel için gerekli tutarları ilgili tertiplere aktarabilecek. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, meteorolojik ürünlerinin diğer ülke ve kişilere satışından elde edilecek tutar, Merkez Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacak. Yurt dışı kuruluşlara ödenmesi gereken miktar, bu hesaptan karşılanacak. -GENEL BÜTÇEYE GELİR TAHSİL EDİLECEKLER- Katma bütçeli idarelerden, genel bütçe kapsamına alınanların kurum gelirleri, genel bütçe geliri olarak tahsil edilecek. Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerin tamamı, genel bütçeye gelir kaydedilecek. 2011 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında, herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. 2011'de yatırım cetvellerinde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilen projeler kapsamındaki yıllara sari işlere başlanabilmesi için proje veya işin; 2011 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak. Kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri bu kapsam dışında tutulacak. Görevler sonucunda ve teşebbüs kayıtlarına göre gerçekleşen görev zararları, ilgili teşebbüsce yapılacak ödeme talebine göre Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili ödeneklerden gider kaydedilerek ödenecek. Kamu idare kurum ve kuruluşları, serbest memur kadrolarına 2010'da emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapılabilecek. Memur ihtiyacını karşılayamayacak idare, kurum ve kuruluşlardan yüksek öğretim kurumları için ek 4 bin, diğerleri için ek 21 bin atama izni verilebilecek. -ÜNİVERSİTELER İÇİN 8 BİN EK ATAMA- Yüksek öğretim kurumları, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına 2010'da emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100'ünü) geçmeyecek şekilde açıktan veya yüksek öğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılabilecek. Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu yüksek öğretim kurumları için ek 8 bin atama izni verilebilecek. Ek olarak verilen atama izninin en az 3 bin 500'i yüksek öğretim kurulu koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, tasarının sunumunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 26 Ekim Salı günü yapması, tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin de 1 Kasım Pazartesi günü başlaması bekleniyor.