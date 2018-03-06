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Eğitim

Kamuya 2 bin 500 engelli memur alımı için tercihler başlıyor

Adaylar, 2016 yılı EKPSS sonuçları ile kura kayıtlarına göre tercihlerini yapabilecek

06 Mart 2018 17:23

2018'in ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği duyurulan 2 bin 500 engelli memur alımı için tercih başvuruları, 8 Mart Perşembe günü itibarıyla alınmaya başlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, EKPSS ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından 2018'in ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği duyurulan 2 bin 500 engelli memur alımı için adayların tercih başvurularını 8 Mart Perşembe gününden itibaren yapabilecekleri belirtildi.

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadroların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Nitelik Kod Kılavuzu, İdari Yargı Kararları ve ilgili mevzuata uygunluk açısından incelendiği, engelli memur yerleştirmelerine ilişkin Tercih Kılavuzu'yla yayımlanmak üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiği ifade edildi.

Kurumların talepleri doğrultusunda ilkokul/ilköğretim/ortaokul düzeyinde 329, ortaöğretim (lise) düzeyinde 540, önlisans düzeyinde 531, lisans düzeyinde bin 100 olmak üzere toplam 2 bin 500 engelli memur alınacağı kaydedildi.

Adayların, 2016 yılı EKPSS sonuçları ile kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini, 8-16 Mart tarihlerinde ÖSYM Başkanlığının "www.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecekleri belirtildi.

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