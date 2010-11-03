-KAMUYA 100 BİN YENİ PERSONEL TBMM (A.A) - 03.11.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarında bir önceki yıl istifa, ölüm ve emeklilik nedeniyle boşalan kadronun yüzde 50'si kadar yeni personel alınacağını, kamuya 25 bin kontenjan öngörüldüğünü kaydetti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT), Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı (YDK), Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Başkanlığı (TODAİE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü (SYDGM), Devlet Personel Başkanlığının 2011 yılı bütçeleri kabul edildi. Yazıcı, bütçelerin kabulünden önce milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Öğrencilere yapılan yardımların annelerin hesabına yatırıldığını anımsatan Yazıcı, bu kapsamda Ocak-Eylül 2010 döneminde 2 milyon 172 bin 750 öğrenciye, 163 milyon 390 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Hak etmediği halde yardım alanların bulunduğuna ilişkin eleştiriler üzerine Yazıcı, ''Elbette bu kadar insana yardım ulaştırılırken belki de hak etmediği halde yardım alanlar da var. Bir vatandaş, iki yıl içerisinde, çeşitli vakıflara giderek, 16 bin lira para almış. Bunları tespit ettik, inşallah bundan sonra bu tür sapmalar olmayacak'' dedi. Yazıcı, SYDGM'nin, 3 milyon 84 bin 233 kişiye, 2 milyar 255 milyon 947 bin 753 lira yardım yaptığını bildirdi. Yazıcı, yeşil kartlı sayısının da 9 milyon 647 bin 131 kişi olduğunu dile getirdi. Sosyal Yardım Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun tasarı taslağı hazırladıklarını ifade eden Yazıcı, bunu yakın bir zamanda Bakanlar Kuruluna sevk edeceklerini kaydetti. Özürlü istihdamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yazıcı, ''En fazla personel istihdam eden kurumlar, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bunların icra ettiği görevin niteliği itibarıyla özürlü istihdamında sorunlar var. Özürlü bir kişiyi nasıl polis yapacaksınız? Bir düzenleme yapmak suretiyle bazı kamu idarelerinde özürlü çalıştırma yükümlülüğü içeren oranı yüzde 3'ten fazla, bazılarında ise daha aşağıda tutacağız. Böyle bir düzenleme çalışmamız da mevcut'' diye konuştu. Yazıcı, SOYBİS uygulaması sayesinde yılda 16 milyon lira kırtasiye ve yol gideri tasarrufu olduğunu dile getirdi. Gümrük müşavirlerine yönelik bir kanun bulunmadığına işaret eden Yazıcı, hazırladıkları taslağı Bakanlar Kuruluna göndereceklerini vurguladı. -''KADRONUN İKİ KATINA ÇIKACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ''- Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarında bir önceki yıl istifa, ölüm ve emeklilik nedeniyle boşalan kadronun yüzde 50'si kadar yeni personel alınacağını, kamuya 25 bin kontenjan öngörüldüğünü kaydetti. Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, bu yılın sonuna kadar 46 bin 700 personelin kurumlardan ayrılacağını ifade eden Yazıcı, ''Bunun yüzde 50'sini hesapladığımızda 23 bin 350 kişi buradan geliyor, 25 bin kişiyle topladığımızda 48 bin 350 personel alınacak. Bunun yanı sıra KİT, mahalli idareler, 4-B ve 4-C maddesine göre alınacak personel, polis, öğretmen, hakim, savcı gibi meslekler ile özürlü personel bu sayıya dahil edildiğinde 48 bin 350 kadronun iki katına çıkacağını tahmin ediyoruz'' dedi.