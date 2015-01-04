'Kamuoyu yoklamalarında AKP'nin oyu yüzde 35-38 bandında görünüyor'

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP'nin kamuoyu yoklamalarında yüzde 40'ın altına indiğini belirterek, "AKP, 35-38 bandında görünüyor" diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’nun, Türkiye’nin 1960’tan sonra en yüksek oy oranını göreceğini öne sürerek “Yüzde 53’ü görürüz. Muhalefetle 28-30 bandında fark olur. Sayın Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını görünce bir daha CHP Genel Merkezi’ne gidemeyecek” sözlerine yanıt CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’den geldi.

'Süleyman Soylu hayal görüyor'

Tekin şunları söyledi: "Süleyman Soylu, hayal görüyor. AKP, şu anda kamuoyu yoklamalarında yüzde 35-38 bandında görünüyor. AKP, yüzde 40’ın altına düştüğü an bilin ki Sayın Soylu ve arkadaşları AKP Genel Merkezi’ne gidemeyecekler.

'Korku senaryoları yazmaya başladılar'

Bize ulaşan anketlere göre CHP’nin oyları yüzde 30’un üzerinde. Bu sonuçlara göre iktidar el değiştirecek. AKP'liler gideceğini görmeye başlayınca, “Koalisyon gelecek, istikrar bozulacak” şeklinde korku senaryoları yazmaya başladılar. Sayın Soylu, bir şeyi doğru söylüyor; Sayın Kılıçdaroğlu, seçim sabahı CHP Genel Merkezi’ne gitmeyecek. Çünkü Başbakan olacağı için doğrudan Başbakanlık Binası’na geçecek ve görevi Sayın Davutoğlu’ndan devralacak."