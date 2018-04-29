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BBC Türkçe

Kamuoyu araştırmaları İngiltere'de koalisyona işaret edince Sterlin düştü

İngiliz Sterlini, 8 Haziran'da yapılacak seçimlerde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelemeyebileceğine işaret eden anket sonuçlarının ardından sert değer kaybı yaşadı ve ABD Doları'na karşı son 5 haftanın en düşük seviyesine indi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiliz Sterlini, 8 Haziran'da yapılacak seçimlerde Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelemeyebileceğine işaret eden yeni anket sonuçlarının ardından sert değer kaybı yaşadı.

Daha önceki anketlerde Başbakan Theresa May'in lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentodaki sandalye sayısını artırarak yeniden tek başına iktidara geleceği öngörülüyordu.

Ancak YouGov araştırma şirketinin Times gazetesinde yayımlanan son anketine göre halen 650 üyeli Avam Kamarası'nda 330 sandalyesi olan Muhafazakarlar 20 sandalye kaybedebilir ve mecliste çoğunluğu kaybedebilir.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de sandalye sayısını 30 artırabileceğini gösteren anketin sonuçlarının yayımlanmasının ardından, İngiliz Sterlini ABD Doları karşısında son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

İngiliz Sterlini 10 büyük para birimine karşı değer kaybederken dolara karşı yüzde 0.5'den fazla düştü.

İngiliz Sterlini, geçen yıl Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının çıktığı Brexit referandumundan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

BBC'ye konuşan City Index aracı kurum şirketinden Kathleen Brooks ise eni bir metodun kullanıldığına dikkat çektiği ankete temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Bloomberg haber ajansının para birimi tahminlerinde en başarılı ikinci sonuçları elde eden Westpac Banking şirketinden kıdemli döviz stratejisti Sean Callow ise sterlindeki düşüşün piyasaların partilerin sandıktan başa baş çıkmasına hazırlıklı olmadığını gösterdiğini belirtti.

BBC'ye konuşan ETX Capital'dan Neil Wilson ise piyasaların bu anketin ardından İşçi Partisi'nin galibiyeti ihtimalini daha çok fiyatlamaya başlayabileceğini aktardı.

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