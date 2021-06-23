Kamunun üç katılım bankası tek çatı altında toplanacak

Kamunun üç katılım bankasını tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı. Edinilen bilgiye göre henüz fikir aşamasında olan birleşme için görüşmeler sürüyor. Bankaların birleştirilmesi fikrinin ise verimlilik artışı ve ölçek ekonomisi kapsamında gündeme geldiği dile getiriliyor.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre; Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım faaliyet gösteriyor. Üç banka arasında Ziraat Katılım geçen yıl sonu itibariyle topladığı 46.4 milyon ve kullandırdığı 43.6 milyon liralık fon ile birinci sırada yer alırken Vakıf Katılım 36.6 milyon topladığı ve 29.4 milyon lira kullandırdığı fon ile ikinci sırada.



İçlerinde en yenisi olan Emlak Katılım ise 11.6 milyon topladığı ve 13.6 milyon lira kullandırdığı fon ile üçüncü sırada yer alıyor. Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5’lik bir oranı temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre geçen yıl gerçekleştirilen kamu sigorta birleşmesiyle oluşturulan Türkiye Sigorta gibi bir yapı üzerine planlar aslında yeni değil. Geçen yıl da konu gündeme gelmiş ancak bir adım atılmamıştı. Son 1-2 aydır ise üç kamu katılım bankasının birleştirilmesine ilişkin hazırlıklar kulislerde daha sık konuşulmaya başladı.



Bilgi veren kaynaklar üç kamu katılım bankasının birleştirmenin sigorta sektöründeki kadar kolay olamayacağı görüşünde. Üç bankanın üst yönetimi ve çalışanlarının tek bir bankaya evrilmesi sürecin biraz daha zorlu olacağını gösterdiğini belirten kaynaklar bu nedenle birleşme işleminin daha fazla vakit alabileceğini ifade etti.

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