Kamunun 2021 yatırım ödeneği 153,2 milyar TL'ye çıktı, sağlık için 18.5 milyar TL ayrıldı

Hükümet, 2021 yılı için öngördüğü yatırım tutarını, bir önceki yıla göre yüzde 81 oranında artırdı. 2021’de ödenek 153.2 milyar TL’ye yükseltildi.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre, özel bütçeli kuruluşların yatırım ödenek tutarı 32 milyar TL’yi buldu. 2021 bütçesinden merkezi yönetim için sermaye giderleri kaleminde 103 milyar 734 milyon TL, sermaye transferleri kaleminde 8 milyar 782 milyon TL ödenek ayrıldı. Yatırımları hızlandırma ödeneği kalemi için öngörülen 763 milyon TL ile merkezi yönetimin toplam yatırım ödeneği 113 milyar 279 milyon TL oldu.

Üniversiteler hariç, aralarında Karayolları, DSİ gibi büyük altyapı yatırımcısı kuruluşların olduğu özel bütçeli kuruluşların yatırım ödeneği 2021’de sermaye giderleri için 32 milyar 76 milyon TL, sermaye transferleri için 3 milyar 241 milyon TL olmak üzere 35 milyar 316 milyon TL oldu. Buna üniversitelerin yatırımları da dahil edildiğinde, üniversiteler dahil, yerel yönetimler hariç merkezi devlet kurum ve kuruluşlarının yatırım toplam ödeneği 153 milyar 209 milyon 192 bin TL düzeyine çıktı.

Sağlık ardından Ulaştırma

Genel bütçeli kuruluşlar, (bakanlıklar vb.) içinde en fazla yatırım bütçesine sermaye giderleri kaleminde 18,5 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı sahip oldu. Sermaye gideri ve sermaye transferi kalemleri birlikte hesaplandığında ise sırasıyla 15.2 ve 14.0 olmak üzere toplam 29.2 milyar TL ödenek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilk sırada yer aldı.

Bünyesinde yatırımcı kuruluş olarak DSİ bulunan, tarımsal destek ödemeleri yapan Tarım ve Orman Bakanlığına da 1.4 milyar sermaye gideri, 16.3 milyar sermaye transferi kalemleri ile toplamda 17.7 milyar TL yatırım ödeneği verildi.