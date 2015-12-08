Kamudaki tüm atamaların patronu Başbakanlık oluyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bürokrasideki tüm vekaleten görevlendirmeleri 3 ayla sınırlandırdı. Şubat ayı itibariyle bugüne kadar vekaleten götürülen tüm görevlerde koltuklar otomatikman boşalmış olacak. Bundan sonra yapılacak her türlü atamada da Başbakanlığın izni esas olacak; kamudaki tüm atamaların patronu Başbakanlık olacak.

Başbakan Davutoğlu’nun atamalarla ilgili genelgesi geçen hafta yayınlandı. Genelgeye göre Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek mahkemeler, HSYK, YSK, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, belediyeler ve TSK hariç olmak üzere bundan sonra tüm memur atamalarında Başbakanlık yetkili olacak. Müşterek kararla atama gerektirmeyen; müstakil birim amiri ve üstü kadrolara yapılacak atamalar, il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara kurumlar arası nakil yoluyla yapılacak atamalar ve sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapılan atamalarda da Başbakanlıktan izin alınacak.

3 ayı geçen düşecek



Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, atamalarla ilgili tek sınırlama bu da olmayacak. Artık müşterek kararla (üçlü kararnameyle) atama gerektiren boş kadrolara yapılacak vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler, 3 ayı geçemeyecek. Bu görevlendirmeler ivedilikle Başbakanlığa bildirilecek. 3 aylık sürenin sonunda görevlendirmeler başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. Aynı kadroya 3 aylık sürenin sonunda yapılacak yeni görevlendirmelerde de Başbakanlıktan izin alınacak. 3 aydan fazla sürecek görevlendirme için de Başbakanlıktan yine onay alınacak. Genelgeden önce yapılan tüm vekalet, yürütme ve tedvir dahil tüm görevlendirmeler de genelgenin yayınlanmasından sonra 3 ay içinde kaldırılacak. Bu da Şubat ayı itibariyle tüm vekaleten görevlendirmelerin sona ermesi anlamına geliyor.



Kurullar için izin





Artık kamunun belirlediği yönetim kurullarında da Başbakanlık izni gerekecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi olduğu veya yönetim, denetim kurulu gibi üyeliklere atama veya aday gösterme, sahip olduğu (yurtdışı dahil) tüm şirket, banka, teşebbüs, teşekkül, kuruluşlarda kamu payına karşılık atanacak banka meclisi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyeleri için atama işlemleri başlatılmadan önce Başbakanlık izni gerekecek. Eğer buralara üyeler genel kurulca seçiliyorsa, kamu isim önermeden önce Başbakanlıktan onay almak zorunda olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, yeni dönemde il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara ilişkin tüm verileri 6 aylık dönemlerde Başbakanlığa gönderecek.

Kamu boşalacak

Vekaleten görevlendirmeler için 3 ay sınırının getirilmesi tüm bürokrasiyi yakından ilgilendiriyor. Kamuda neredeyse her kurumda vekaleten görevlendirmeler uzun süredir kullanılıyor. Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş, Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Tarım Bakanlığı Müsteşar Vekili Nihat Pakdil, SGK Başkan Vekili Cevdet Ceylan akla gelen ilk isimler olarak dikkat çekiyor.