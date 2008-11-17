Kamudaki adaylar için son tarih 1 Aralık

Kamu görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının, 29 Mart 2009’ta yapılacak yerel seçimlerde aday olabilmeleri için 1 Aralık günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararında, hakim ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevliler ile işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve TSK mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları kaydedildi.

Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen, siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aynı tarihe kadar istifa etmeleri gerekecek.





