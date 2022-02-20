Kamuda ücret dengesizliği; çaycı, sözleşmeli memurdan fazla kazanıyor

Kamuda "kadrolu" yerine "sözleşmeli" çalışana ağırlık verilmesi istihdam yapısında bozulmayla birlikte ücret dengesizliğine yol açtı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre örneğin bazı kurumlarda çaycılık yapan işçinin ücreti ikramiyelerle birlikte, sözleşmeli memurun üzerine çıktı. Memur toplusözleşmesi de düşük kalınca kamudaki işçi maaşları, şef kadrosundaki memurun maaşını aştı.

Eşi başka, kendisi başka kentte çalışmak zorunda olan sözleşmeli personel tayin olamazken, belediyelerdeki 450 bin işçi de ne kamu çerçeve sözleşmesinden yararlanabiliyor ne de ek zam ve ilave tediye alabiliyor. Aynı şekilde bu durum ileride kamu emekçilerinin emeklilik aylıklarında da ciddi farklılıklar ortaya çıkaracak.

Sözleşmeli personel, "teminde güçlük çekilen personel istihdamı" için kullanılmasına karşın son yıllarda kamuya alımların neredeyse tamamı bu yolla gerçekleştiriliyor. Sözleşmeli personeller kadrolulara göre daha düşük maaşlar alırken, sosyal hakları da aynı şekilde daha sınırlı oluyor.

Diğer yandan belediyelerde çalışan taşeron işçiler, kadro yerine belediye şirketlerine geçirildi. Ancak belediyeye bağlı şirketler de çalışan işçiler, kadrolu işçi haklarından yararlanamıyor.

Yine kamudaki ücretli öğretmenler kadrolu öğretmenlere göre çok daha düşük maaşlar alıyor.

Büro Emekçileri Sendikası Başkanı Bahadır Berdicioğlu, SGK’de 4-d kapsamındaki kadrolu işçilerin ikramiye ve yardımlarla birlikte, kurumdaki asli kadrolarda çalışanların üzerinde gelir etmeye başladıklarını söyledi.

"Model terk edilmeli"

666 sayılı KHK ile “eşit işe eşit ücret” adı altında kamu çalışanlarının birtakım ek ödemelerinin kaldırıldığına işaret eden Berdicioğlu, buna karşın işçilerin yılda dört ikramiye, giyecek, yol gibi yardımlarının devam ettiğini belirtti. Sorunun “parçalı istihdam modeli”nden kaynaklandığını belirten Berdicioğlu, örneğin yargıda diğer personelin adalet hizmetleri tazminatı artırılırken sözleşmeli personelin tazminatlarının artırılmadığına dikkat çekti. Berdicioğlu, “Bu model mutlaka terk edilmeli. Bütün emekçilerin kadrolu, güvenceli istihdama geçirilmesi gerekiyor” dedi.