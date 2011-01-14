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Politika

'Kamuda türban sorunu çözülecek'

Erdoğan, özel uçağıyla Katar’a götürdüğü gazetecilere önceki gün yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi...

14 Ocak 2011 02:00

T24 - Başbakan, Katar’da gazetecilerin ‘kamuda türbanla’ ilgili sorusuna, 'Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı geliyor. Mahkeme nasıl yasal olmadığı halde bir engel koyduysa, bireysel başvuru da yeni süreç başlatacak. Bu hak er ya da geç bir noktaya varılacak' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçağıyla Katar’a götürdüğü gazetecilere önceki gün yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Başbakan, “Bireysel başvuruyla başörtüsünde yeni bir süreç başlayacak” diyerek, kamuda da türbana yeşil ışık yaktı. 

Erdoğan, gazetecilerin “Üniversitelerde başörtüsü bu sene fiili olarak serbest. Ama başörtülü mezunlar akademisyen olmak ya da kamuda çalışmak isterse ne olacak” yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: “İleri demokrasi, özgürlük diyorsak, bu sorunu ele almalıyız. Batı’da hak ise biz de bu hakkı vermek zorundayız. ABD’de var. Japonya’da var. Avrupa’da var. Türkiye’de yok. Çünkü kendine özgü şartları var deniliyor. Bu çok zorlama, dürüst ve samimi bir savunma değil. Şimdi Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı geliyor. Anayasa Mahkemesi nasıl yasal olmadığı halde bir engel koyduysa, bireysel başvuru da yeni bir süreç başlatacak. Bu hak mücadelesinde er ya da geç bir noktaya varılacak.” 

Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Yeni anayasayla ilgili çalışmalar yapılıyor. 12 Eylül’de ileri demokrasi ve özgürlükler dedik. Şimdi daha geniş ele alınmalı. Bu anayasayı anayasacılar yapmayacak. Toplumun geniş katmanları yapacak. Anayasacılardan son aşamada teknik yönden istifade edeceğiz. Toplumun anayasayı anlamak için tercümana ihtiyacı olmayacak. Seçimden sonra bunu gerçekleştirebileceğimiz bir Meclis tablosu arzu ediyoruz. Şu anda STK’larda başlayan çalışmalar var. Bundan gurur duyuyor ve teşvik ediyoruz. Anayasa kısa öz ve ileri demokrasiyi hedefleyen, özgürlükleri ve temel hakları teminat altına alan anlaşılabilir bir metin hayal ediyorum.” 



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