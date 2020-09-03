Kamuda sözleşmeli personel sayısı 500 bine dayandı, kadrolu çalışanlara göre birçok haktan mahrumlar

Kamuda sözleşmeli personel sayısı zirve yaparak 500 bine dayandı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, KPSS puanı ile atanmalarına ve kadrolu çalışan diğer personelle aynı işi yapmalarına karşın sözleşmeli personel, tayin, görevde yükselme, yıllık izinlerin devredilmesi gibi birçok hakka sahip değil.

Sayıları 500 bini bulan sözleşmeli kamu personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 4/B maddesi kapsamında istihdam ediliyor. Sözleşmeliler en son Haziran 2013’te kadroya alındı. Bir daha kamuya sözleşmeli personel alınmayacak denilse de Haziran 2017’de kanunun ilgili maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre aynı hastane ve departmanda çalışan 2014’te atanan sözleşmeli bir hemşire süresiz sözleşmeli iken, Haziran 2017’den sonra atanan sözleşmeli hemşire “3+1” uygulamasına tabi tutuluyor. Yani üç yıl çalıştıktan sonra kadroya geçip, bir yıl sonra tayin isteyebiliyor. Ancak aynı şartlarda çalışan, Haziran 2017’den önce atanan hemşire bu haklardan yararlanamıyor.

Sözleşmeli personelin çalıştırılmasına ilişkin düzenleme 42 yıllık, sürekli üzerinde değişiklikler yapılıyor.

Kadrolu personel ile sözleşmeli personel arasındaki bazı farklar şöyle:

* Kadrolu memur görevde yükselme sınavına girebilirken, sözleşmeli personel giremiyor. Kadrolu memurun eşi özel sektörde olsa dahi eş durumu mazeret tayin hakkı varken, sözleşmeli personelin bu hakkı yok.

* Kadrolu memurun kullanılmayan yıllık izni bir sonraki yıla aktarılabiliyor.

* Kadrolu memura tayinlerde harcırah verilirken, sözleşmeliye verilmiyor.