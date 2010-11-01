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Politika

KAMUDA MAAŞLAR 12 KASIMDA VERİLECEK TBMM (A.A)

01 Kasım 2010 18:25

-KAMUDA MAAŞLAR 12 KASIMDA VERİLECEK TBMM (A.A) - 01.11.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarına 15 Kasım'da ödenecek maaşlarının, Kurban Bayramı öncesinde 12 Kasım Cuma günü avans olarak verileceğini kaydetti. Şimşek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına müjde verdi. Mehmet Şimşek, kamu kurumlarında çalışan memur, sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin 15 Kasımda alacakları maaşlarının, 12 Kasım günü verileceğini söyledi. Şimşek, ''15 Kasım 2010 tarihinde ödenmesi gereken tüm hak edişler, 12 Kasım 2010 tarihinde avans olarak ödenecektir'' dedi.

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