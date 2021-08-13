Kamuda kadrolu personel sayısı 4 bin azalırken, sözleşmeli personel sayısı 6 bin arttı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre, kamuda kadrolu personel sayısı ikinci çeyrekte 4 bin azalırken, sözleşmeli personel sayısı 6 bin arttı.

Kamuya personel alımlarının son dönemlerde neredeyse tamamı “sözleşmeli” statüsünde gerçekleştiriliyor. Sendikaların itirazlarına karşın iktidar kamuda “sözleşmeli” istihdamına devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, kamu sektörü istihdamına ilişkin 2. çeyrek verilere göre, kadrolu personel sayısı haziranda mart ayına göre 4 bine yakın azalarak 2 milyon 960 bin 924’e düştü. Güvencesiz sözleşmeli personel sayısı ise 6 bine yakın artış gösterdi ve 529 bin 37’ye yükseldi.

Ayrıca martta 1 milyon 168 bin 402 olan sürekli işçi sayısı 1 milyon 177 bin 650’ye yükseldi. Bu kapsamda kadrosuz geçici işçilerin sayısı da 3 ayda 9 binin üzerinde arttı ve 59 bin 570 kişiye fırladı.