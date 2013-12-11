Kamuda kaç kişi çalışıyor?

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında toplam 3 milyon 190 bin 408 kişi çalışıyor. En çok atama ise, 42 bin 926 ile öğretmenlerde yapıldı.

Kamudaki kadrolu çalışanlarda 2 milyon 195 bin 798 ile memurlar ilk sırada yer alıyor.

Bunu ikinci sırada 287 bin 145 ile sürekli işçiler izlerken üçüncü sırada ise 205 bin 978 ile askeri personel bulunuyor.

Türkiye'de 185 bin 708 sözleşmeli personel, 114 bin 247 öğretim elemanı, 56 bin 247 özel hükümlere tabii personel, 25 bin 277 geçici işçi, 22 bin 313 4/C'li personel, 14 bin 697 hakim ve savcı ve bin 998 kapsam dışı personel bulunuyor.

Mahalli idarelerde durum

Öte yandan mahalli idarelerde toplam 265 bin 803 memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçi çalışıyor. KİT'lerde çalışan memur sözleşmeli personel, kapsam dışı personel, sürekli işçi ve geçici işsi sayısı ise 145 bin 929. Bu yıl toplam 67 bin 698 kişi, kamuya kadrolu atandı.

En çok atama öğretmenlerde

En çok atama 42 bin 926 ile öğretmenlerde yapıldı. Bunu sırasıyla 18 bin 846 ile KPSS ile atananlar ve 5 bin 926 ile de engelli ataması izledi.

Ayrıca 2013 yılında sözleşmeli personelin 99 bin 944'ü kadroya geçirildi.