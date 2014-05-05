Kamuda hangi meslek grubunda açık var?

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kamuda en fazla öğretmen, polis ve doktora ihtiyaç olduğunu söyledi. Kamuda 812 bin öğretmenin görev yaptığına işaret eden Mehmet Ali Kumbuzoğlu, halen 127 bin öğretmene ihtiyaç duyulduğunu, ikinci sırada polis, üçüncü sırada ise doktor ihtiyacının yer aldığını belirtti.

Nursima Keskin ve Kerim Burucu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından düzenlenen 'Kamuda Yönetici Yetkilerinin Artırılması Bölgesel Eğitim Programı'na Vali Ahmet Altıparmak, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, DPB Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum, Sivas, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'dan kamu yöneticileri katıldı.

9 Mayıs gününe kadar sürecek etkinlikte liderlik, değişim yönetimi ve inovasyon, takım çalışması ve çatışma yöntemi, kamu yönetiminde verimlilik artırma teknikleri üzerinde eğitim verilecek.

DPB Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu, son yılda en fazla öğretmen alımı yapıldığını ve her yıl 50 bin dolayında öğretmene ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Öğretmen ihtiyacının 127 bine çıktığına işaret eden Kumbuzoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının bu açığı 3 yılda gidermesini beklediklerini söyledi. Mehmet Ali Kumbuzoğlu "İkinci sırada üst düzeyde polis ihtiyacı var. Bunu da gidermeye çalışıyoruz. Sağlık ve yardımcı sağlık personelinde ihtiyaç diz boyu. Doktor ihtiyacımız çok fazla. Tıp fakültelerinden her yıl 5 bin doktor mezun oluyor. Bu sayı az. Son 10 yılda 500 bin kamu personeli emekli olurken 1 milyon kamu personeli alındı. Müfettiş ve yardımcı sayısında azalma var. Uzman sayısında, iş denetçi noktasında büyük artışlar var. 3 milyon civarında kamu görevlisi var. 812 bin civarında öğretmen, 14 bin hakim ve savcı, 120 bin öğretim üyesi, 200 bin asker, sağlık hizmetlerinde toplam 384 bin kişi, 103 bin mühendis, 107 bin kişi din hizmetlerinde çalışıyor. Temmuz ayında 3 bin engelli kamuya yerleştirilecek" diye konuştu.

‘Kamu çalışanlarının yüzde 36'sı kadın’

Kamuda çalışanların yüzde 36'sını kadınların oluşturduğunu hatırlatan DPB Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu,"Avrupa standartlarına yaklaştık. Kadınlar adına büyük memnuniyet duyuyorum. Aynı mutluluğu üst düzey yönetim ve kademelerinde de görmek istiyoruz. İşin doğrusu onda da gayretlerimiz var. Daire başkanı ve üst düzey görevlerde yüzde 10 çalışan kadın bulunuyor" dedi.

‘İş arayan memur adaylarına robot geliştirdik’

Kamu Personeli Seçme Sınavı'la (KPSS), ilgili yeni ve önemli bir sistem geliştirdiklerini açıklayan Başkan Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şunları söyledi:

"Tüm iş arayan memur adaylarımız için bir robot geliştirdik. Artık tercih kitapçığını tek tek, sayfa sayfa karıştırmasına gerek olmayacak. DPB internet sitesinden robot sistemine giriş yaparak hangi okul mezunu olduğunu, istedikleri illeri yazarak otomatik tercih yapma imkanını kendilerine kavuşturduk. Şu anda işliyor. Temmuz'da sınavlar yapılacak. Ağustos- Eylül gibi yerleştirmelerde bu sistem kullanılacak. Ayrıca tüm kamu iş ilanlarını sitemizde görebileceksiniz. Artık vatandaşlarımız iş aramak için kurumların internet sitelerini dolaşmayacak. Gazetelere tek tek bakmak zorunda kalmayacak. Daha kısa sürede bu iş ilanlarına ulaşma imkanı sağladık."

‘Cumhurbaşkanlığı dahil bütün kurumlarda ücretler eşit’

En düşük memur maaşının 2 bin lira olduğuna dikkati çeken DPB Başkanı Mehmet Ali Kumbuzoğlu şöyle devam etti:

"Son 10 yılda reel olarak yüzde 90'a yakın bir artış sağlandı. Yetersiz tabi. Ama özel sektörü baktığımız zaman bu rakam oldukça iyi diyebiliriz. Kurumlar arası ücret adaletsizliğinin giderilmesi ülkemizde çok büyük bir reform. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı dahil olmak üzere bütün kurumlarda ücretler artık eşit."

'Kamu görevlilerinin Yüzde 95’i taşrada'

Yaklaşık 3 yıl DPB'de çalıştığını hatırlatan Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, 3 milyon kamu görevlisinin yüzde 95'inin taşrada olduğunu belirtti. Taşrada yılın 5-6 ayının ağır kış koşulları altında geçtiğini vurgulayan Vali Tekinarslan, taşrada görev yapanların ücretlerinde teşvik edici artışlar olması gerektiğini bildirdi.

'Merkezde işler dosya, taşrada insandır '

Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak ise kamudakti bir hastalıktan söz etti. "Efendim başvuru gelmedi, dosya gelmedi. Arayan olmadı" gibi tavırlar yerine inisiyatif alınması gerektiğini anlatan Vali Altıparmak, "Merkezde işler dosyadır. Taşrada ise insandır. Ağlama, üzüntü, sevinç ifadesini görürsünüz. Ama bu Ankara 'da dosyadır. Kamu hizmetlerinde taşra önemliyse yaşadığınız sıkıntıları üste rapor etmekten çekinmeyin. Oradaki insanlar sizden üstün değil" diye konuştu.