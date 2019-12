Kamuda dişi ağrıyana müjde

Serbest diş hekimlerinin muayenehanelerinin kapısı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastalarına fark ödemeyecek şekilde, ancak ‘sevk’ şartıyla açıldı. İzmir Dişhekimleri Odası'nın, kamuda tedavi olamayan hastaların özel diş hekimlerinden hizmet almalarını engelleyen Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) ilgili maddelerinin iptali için Danıştay'da açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı çıktı.



YENİ DÖNEM



İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, “Kamuda hizmet alamayan hastalar sevkle gittikleri muayenehanelerde tedavilerini yaptıracak. Asgari ücret tarifemizden ödeyecekleri fatura bedelini de bağlı bulundukları kurumdan geri alacak. Bu devrim niteliğinde bir karar ve uygulama” dedi.



Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemi hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Maliye Bakanlığı'nın Danıştay kararları üzerine yayınladıkları genelgeyle başlattıklarını belirten İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker şunrları söyledi: “İki Bakanlığa da teşekkür ediyoruz. Bu karar, kamudan diş konusunda sağlık hizmeti alamayan vatandaşların, özelden hizmet alması için yıllardır mücadelesini verdiğimiz uygulamaya geçişin kararı. Bilindiği gibi Maliye Bakanlığı yayınladığı BUT ile sağlık hizmetlerinin tarifesini belirliyor. Kamuda ağız diş sağlığı hizmetleri kısıtlı olmasına karşın dışarıya hasta sevk edilmiyor, edildiğinde de genellikle sadece protez hastaları için oluyordu. Devlet tek çene için 150, alt üst çene için 300 YTL protez ücreti ödüyordu. Yani sınır vardı, hastaya 4 protez yapılsa bile devlet sadece ve en fazla iki protez parası ödüyordu.

Ortodonti tedavisine ihtiyaç olan çocuklar hizmet alamadığı gibi sevk de verilmiyordu, oyalanıp ortada bırakılıyorlardı. Maddi gücü olan özele gidiyor, sonra da dava açıp faturasının peşine düşüyordu. Biz yıllarca Maliye Bakanlığı aleyhinde BUT'un ağız diş sağlığı ödemeleriyle ilgili maddelerinin iptali için dava açıyorduk. Her yıl bu davaları açtık, yürütmeyi durdurma kararları çıktı ama Bakanlık bunları uygulamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da bilindiği üzere SUT'u yayınladı. Biz SUT'un ilgili maddelerinin iptali için de dava açtık. Nitekim Danıştay 10'uncu Dairesi, hastaların özelde tedavisinde protez örneğinde verdiğim gibi ücret kısıtlamasını, kendi belirlediği tarifenin uygulanmasını hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.”



HASTA ÜCRETİ ÖDEYİP, PARASINI DEVLETTEN ALACAK



Bu kararın ardından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, ardından da Maliye Bakanlığı'nın 15 Ağustos 2008'de genelge yayınladığını, Danıştay kararının uygulanması istediğini belirten Ülker, “Açıkçası Maliye Bakanlığı'nın böyle bir genelge yayınlaması bize sürpriz oldu. Bu genelgelerle kamu hizmeti veremiyorsa, hastayı özele sevk edecek. Hasta Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden faturasını ödeyecek, sonra parasını devletten geri alacak” diye konuştu.



İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Turgan Ülker, serbest çalışan dişhekimlerini de mutlu edecek bu uygulamanın özellikle 5- 15 yaş grubundaki ortodonti hastası çocuklar için önemli olacağını söyledi. Ülker, “Çünkü kamuda bu hizmetler yetersiz. Hastalar adına çok sevindik” dedi. Ülker, kamunun son dönemde daha fazla dişhekimi istihdam etmeye başladığına, hizmet alanını genişlettiğine de dikkat çekerken, Maliye Bakanlığı genelgesinin Türk Dişhekimleri Birliği web sayfasında da yayınlanarak duyurulduğunu kaydetti.