Kamuda çalışan öğretmenlerin yarısı OHAL'de görevden alınmaktan korkuyor

Eğitim İş Sendkiası'nın 43 il merkezli 837 öğretmenle yaptığı ankette kamuda çalışan öğretmenlerin yarısının OHAL kapsamında görevden alınmaktan korktukları ifade edildi. OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla 30 binden fazla öğtermen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilmişti.

Eğitim İş’in 43 il merkezinde 837 öğretmenle yaptığı yüz yüze anket sonuçları siyasi baskının sonuçlarını gözler önüne serdi. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 52’si görevden alınma korkusu yaşıyor. Yüzde 66’sı “öğretmenler odasında kendisini özgürce ifade edemediğini” belirtiyor. Ankete katılan öğretmenlerden yüzde 69’u “okul yöneticilerinin siyasi iktidar etkisi ile atandığını” ifade ediyor. Yüzde 24’ü ise bu okul yöneticilerinin kendilerine siyasi baskı uyguladığından şikâyet ediyor. Ayrıca öğretmenlerin yüzde 80’i her gün bir gazete, yüzde 62’si de her ay bir kitap alamadığını belirtti.

Gazete bile alamıyorlar

Türk Eğitim-Sen 2-15 Kasım tarihleri arasında yaptığı ankete katılan öğretmenlerin yüzde 10’u 2 bin 500 liradan az kazanıyor. Katılımcıların yüzde 83’ünün bankalara borcu olduğunu söylerken yüzde 25.7’si ek iş yaptığını belirtti. Katılımcıların yüzde 63’ü “Öğretmenlik mesleğinin en itibarlı olduğu dönem size göre aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna Atatürk dönemi derken yüzde 0.9’u 2011-2016 seçeneğini işaretledi. 25 bini aşkın öğretmenin katıldığı anketi değerlendiren Türk Eğitim- Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hanefi Bostan, “Öğretmenlerimiz ekonomik ve mesleki sorunları nedeniyle 24 Kasım’ı buruk kutluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğretmenler günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemiz ve evlatlarımız uzun yıllar ezbere dayalı, milletimizi ayakta tutan değerlere yabancı, maziden kopuk, geleceğe kör, siyasi ve ideolojik olarak tektipleştirici bir eğitim anlayışına maruz kalmıştır. FETÖ gibi karanlık yapılar da, bu sakat anlayışın sebep olduğu sıkıntıları istismar ederek semirmişler, topluma sinsice nüfuz etmişlerdir. Önümüzdeki süreçte eğitim öğretim müfredatımızı tekrar gözden geçirerek güncelleyecek, milletimizin beklenti ve hassasiyetlerine, geleceğin ihtiyaçlarına göre daha da geliştireceğiz” dedi.

15 Temmuz’u unutmayın

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için talimat verdi. Tüm illere gönderilen talimatta, “24 Kasım Öğretmenler Günü ve haftasında gerçekleştirilecek kutlama töreni, şiir dinletisi, konfrens, sempozyum, panel, hikâye yarışması ve benzeri etkinliklerde darbe girişimi ve sonrasındaki olaylardan hareketle öğretmenlerimizin milli mücadele, demokrasi ve vatan savunmasında katkılarını ön plana çıkaran ve tarihten örneklerle de bu konuyu destekleyen faaliyetlere yer verilmesi sağlanacaktır” denildi.

Zorunlu hatim

Rize Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmenlerin kaygılarına sıkıntılarına “hatim”li çözüm buldu. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, “24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Yeni Cami’de ikindi namazından sonra, eğitim şehitlerinin ruhuna ithafen düzenlenecek olan hatim merasimine tüm okul müdürlerinin katılması” talimatını verdi.