"Kamuda büyük bir tasfiye daha geliyor" iddiası

MİT'in ByLock mesajlarını çözdüğü, HTS kayıtlarından yeni isimlere ulaştığı ileri sürülürken, 'FETÖ' operasyonu kapsamında kamuda yeni bir tasfiye dalgasının başlayacağı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, 'lider kadro'nun telefon konuşmalarının HTS raporlarını incelemeye alan istihbarat birimlerinin, deşifre olmamış cemaatçileri tespit ettiği öne sürüldü.

56 bin isim tespit edildiği iddia edilirken, cep telefonlarının HTS kayıtlarının 10 yıl geriye dönük olarak tek tek incelemeye alındığı ve 'lider kadro' ile sık sık irtibat sağlayan kişiler tespit edildiği ileri sürüldü.

ByLock üzerinden yürütülen kamudaki soruşturma ve tasfiyelere bu raporun da ekleneceği belirtiliyor.