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Politika

KAMUDA ATAMA KARARLARI ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 12:35

-KAMUDA ATAMA KARARLARI ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Hikmet Çolak getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığına Abdullah Çiftçi, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüsnü Özer, 1. Hukuk Müşavirliğine Personel ve Prensipler  Genel  Müdür Yardımcısı Sami Arslan Aşkın atandı. İçişleri Bakanlığı 1. derece kadrolu mülkiye müfettişliklerine Doğanhisar  Kaymakamı Ali İpek, Seben Kaymakamı Yavuz Selim  Süzer, Gürgentepe Kaymakamı Hasan Yılmaz getirildi. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Hikmet Çolak, Personel  Genel Müdür Yardımcılığına, Temel  Sağlık  Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seydioğlu atandı. Bu atamayla boşalan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Karaman getirildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Dr. Hüsnü Tekin atandı. Şırnak  İl  Sağlık  Müdürlüğüne Dr.  Özgür  Yaşar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğüne Selim  Karahan, Niğde İl Müdürlüğüne  Bingöl  İl  Müdürü Nizamettin  Bilhan, Kars İl  Çevre ve Orman  Müdürlüğüne İsmail  Ersoy getirildi. Bu arada, Adli Tıp  Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk  Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik  Şefi Prof. Dr.  Hüsnü Fahri Ovalı yeniden görevlendirildi.

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