-KAMUDA ATAMA KARARLARI ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Hikmet Çolak getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığına Abdullah Çiftçi, Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüsnü Özer, 1. Hukuk Müşavirliğine Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Sami Arslan Aşkın atandı. İçişleri Bakanlığı 1. derece kadrolu mülkiye müfettişliklerine Doğanhisar Kaymakamı Ali İpek, Seben Kaymakamı Yavuz Selim Süzer, Gürgentepe Kaymakamı Hasan Yılmaz getirildi. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Hikmet Çolak, Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seydioğlu atandı. Bu atamayla boşalan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Karaman getirildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Dr. Hüsnü Tekin atandı. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Özgür Yaşar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğüne Selim Karahan, Niğde İl Müdürlüğüne Bingöl İl Müdürü Nizamettin Bilhan, Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne İsmail Ersoy getirildi. Bu arada, Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği için İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. Hüsnü Fahri Ovalı yeniden görevlendirildi.