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Politika

KAMUDA ATAMA  ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 11:44

-KAMUDA ATAMA  ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarındaki bazı görevlere ait atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı.  Buna göre, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine), Turan Öz, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine)  Mustafa Bitiren getirildi.  Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, İç Denetçi Doç. Dr. İsmail Karagöz, Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. H. Mehmet Akın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğüne, Niğde İl Müdürü Cemil Usanmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Dursun Gökmen atandı. 

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