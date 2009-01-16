Kamuda 51 bin engelli kadrosundan 41 bini boş

Devlet Personel Başkanlığı’nın son verilerine göre; kamuda engellilere tahsis edilmesi gereken 51 bin 507 kadrodan 41 bin 541’inin halen boş.



Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin kamuda engelli istihdamına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Devlet Personel Başkanlığı’nın son verilerine göre kamuda engellilere tahsis edilmesi gereken yüzde 3 oranındaki memur kadro sayısının 51 bin 507 olduğunu belirten Bakan Başesgioğlu, bu kadrolardan 41 bin 541’inin ise halen boş bulunduğunu kaydetti.



Başesgioğlu, “Özürlü çalıştırma kontenjanları eksik olan kamu kurum ve kuruluşlarının bir an önce eksik olan kontenjanları doldurmaları cihetine gitmeleri gerektiği hususundaki, Devlet Personel başkanlığınca yayımlanan 2003/2 sayılı Tebliğ’e uymayan kurum ve kuruluşlar bahsi geçen başkanlığın 21 Aralık 2006 tarihli yazısıyla da bu konuya gereken hassasiyeti göstermeleri hususunda tekrar uyarılmıştır” dedi.



Devlet Personel Başkanlığınca engelli memur alımına ilişkin sınav duyurusu yayımlanan kurum ve kuruluşların engelli sınavlarını kendilerinin yaptığı ve sınav sonuçları itibariyle başarılı olanların ilgili kurum ve kuruluşlarca atandığını kaydeden Bakan Başesgioğlu şu bilgileri verdi:

“2002-2008 yılları arasında toplam 228 muhtelif kuruma ait toplam 3 bin 292 adet memur kadrosuna özürlü personel alımı için sınav duyurusu yayımlanmıştır. Bütçe kanunları gereğince açıktan veya naklen atama yapılacak kadro adedinin sınırlılığı ile münhal kadro unvanlarının özürlü memur istihdamına uygunluğu ve benzeri hususlara göre ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluğunda bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilmesi gereken özürlü personele ilişkin işlemler ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.”



‘Hükümet engellileri daha fazla üzmemeli’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ise 8.5 milyon engellinin yaşadığı Türkiye’de, engelli vatandaşların en büyük sorununun istihdam olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AKP iktidarında engelli vatandaşlarımız, istihdam konusunda oyalanmış, hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bu konuda çıkarılan kanunlar, yönetmelikler, yayımlanan tebliğler, genelgeler göstermelik olmaktan öteye gidememiş, kağıt üzerinde kalmıştır. AKP iktidarının engelli vatandaşlarımızın istihdamı konusunda samimi olmadığının en önemli kanıtı ile 6 yıldır iktidarda olmasına rağmen, doğrudan yetkili ve sorumlu olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yasa gereği olan engelli istihdamını sağlamamış olmasıdır. Hükümet engellilerin istihdamı konusunda dürüst ve samimi olmalı, binlerce iş bekleyen bunalım içindeki engelli vatandaşımızı daha fazla oyalamamalı, üzmemelidir. Bir an önce kamu kurum ve kuruluşlarının yasa gereği olan sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamalıdır.”

