Kamuda 5 üst düzey bürokrat görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, farklı bakanlıklarda 5 üst düzey bürokrat görevden alındı. Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan yine Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Ethem Kalın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Sadi Demirci ile Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.