Türkiye’de kamu ve özel 1 milyon 482 bin 690 işçi kadrosuz olarak çalışıyor. Başbakan Davutoğlu’nun 30 Nisan’da karayollarında çalışan taşeron işçilerin katıldığı törende 6 bin 417 işçinin kadroya alınacağını açıklamasının üstünde 3 ay geçmesine rağmen bir işçi bile kadroya alınmadı. Kamuda taşeron işçi için ihaleler de son hız sürüyor.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, son 1 yılın en tartışmalı konularından kamuda çalışan taşeronların kadroya geçirilmesi başka bir bahara kaldı. Geçen yıl eylül ayında çıkarılan torba yasayla, kamuda taşeron çalıştırılacak alanların sınırlanacağı açıklanmıştı. Ancak konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı 1 yıldır çıkmadığı için kurumlar istedikleri gibi taşeron çalıştırmaya devam ediyorlar. Açtıkları davaları kazanan 6 binden fazla taşeron karayolu işçisine yasal olarak verilmesi gereken kadrolar için 30 Nisan’da Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Başkanı Ramazan Ağar ve taşeron işçilerin katıldığı tören düzenlenmişti. Bu törende kadro müjdesi verilmişti. Ancak o kadrolar da henüz dağıtılmaya başlanmadı.

Yasası çıktı ama....

2014 Eylül ayında uzun bir mesaiden sonra çıkarılan torba yasada, kamuda 1 milyona yaklaşan taşeron işçiler için de bir düzenleme yapıldı. Kamuda kontrolsüz taşeron kullanımının çok yaygınlaşması nedeniyle yapılan düzenlemeye göre, artık kamu kurumları sadece Bakanlar Kurulu’nun belirlediği işlerde taşeron işçi alımı yapabilecekti. Bunun için de Bakanlar Kurulu yasa çıktıktan sonra sendikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görüşünü alarak asıl iş ve yardımcı iş listesi yayınlayacak; kurumlar da bu sınırlamalar içinde kalarak taşeron hizmet alımı için ihale açabilecekti. Ancak 1 yıldır yürürlükte olan bu yasa maddesi için bugüne kadar hiçbir adım atılmadı. Bir yetkili son durumu, “Bakanlar Kurulu’nun bir yardımcı iş listesi sunabilmesi için sendikalardan görüş alınmalı. Ancak şu ana kadar o görüşler bile alınmadı” diye özetledi.

Karayolu işcileri bekliyor

Taşeron işçilerle ilgili olarak gelişmeleri yakından izleyen en önemli kurum Karayolları Genel Müdürlüğü. Karayolları’nda taşeron olarak çalışan ancak genel müdürlüğün asli işlerini yaptığını belirten işçiler, mahkemeye gitmişti. Uzun süren dava sonucunda da işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu işçisi olmaya hak kazanmıştı. Bu süreç sonunda da 30 Nisan’da Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla kadro töreni yapıldı. Bu törende konuşan Davutoğlu, işçilere, “Bugün sizlerle hem bir bayram kutlaması hem de bayram dolayısıyla bir aradayız. 6 bin 417 karayolları işçisinin kadrosu hayırlı olsun” diye seslendi. Ancak aradan geçen 3 ayda bir gelişme olmadı. Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar, “Neden henüz kadrolar verilmedi” sorusuna, “Bir dava süreci olduğu için adli tatilin bitmesi gerektiğini söylüyorlar. Ancak Kars ve Elazığ’da o süreç bitmiş durumda. En azından Elazığ’daki 494, Kars’taki 384 işçinin bu ay içinde kadroya alınmasını talep ediyoruz. Çünkü işçiler de süreç uzadıkça tedirgin oluyor ve ‘Kadromuz olmayacak mı’ telaşına kapılıyor. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor” yanıtını verdi.

Hizmet alımında yok yok...

Kurumlara taşeron hizmet alımıyla ilgili sınırlama olmaması nedeniyle kamuda her alanda hizmet alımları da aynı hızla devam ediyor. Bu hizmet alımları arasında Kemer Belediyesi’nin, “Evde bakım için hemşire ve veterinerlik hizmetini” tek bir potada eriterek çıktığı ihalenin yanı sıra itfaiye erleri ve taşeron öğretmenlik için yapılan ihaleler de bulunuyor.