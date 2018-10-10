Kamu-Sen: Memur bir ayda 212 lira fakirleşti

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına göre Ağustos ayında, 5978,82 TL olan dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 212,22 lira artışla 6.191,04 lira olarak belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2018 Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Eylül 2018 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.000,00 lira olarak hesaplandı.

Ağustos ayında, 5978,82 TL olan dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 212,22 TL artışla 6.191,04 lira olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 3,55 oranında arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 3,72 oranında yükseldi ve 2.324,10 lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2018 yılı Eylül ayında 2.286,57 lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Eylül 2018 verilerine göre günlük 46,85 TL olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.405,47 TL olmuştur. Eylül 2018 itibarı ile ortalama 3.419,32 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 41,1’ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 881,10 TL olarak belirlenen kira gideri ise Eylül 2018 ortalama maaşının yüzde 25,77’sine denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 66,87’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 33,13’ü kalmıştır. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Eylül 2018 maaşından geriye yalnızca 1132,82 TL kaldı.

Kamu-Sen: Kamu görevlilerine ek zam artık zaruri bir hale gelmiştir

Eylül ayı asgari geçim rakamlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Rakamlara bakıldığında, aileler bir ayda 212 TL daha yoksullaştı” dedi.

Genel Başkan Kahveci, “Eylül ayı asgari geçim sonuçları çerçevesinde ortaya çıkan rakamlar özellikle kamu görevlilerinin kayıplarının artarak devam ettiğini ortaya koymuştur.

Gelirleri sabit olan ailelerin giderleri ise sürekli artmaya devam ederken, Eylül ayında memurun önceki aya göre 212 TL daha fakirleştiği görülmektedir.

Artık görülmüştür ki, memurlarımızın bu rakamlarla geçinme imkanları kalmamış, hayat standartları giderek gerilemeye başlamıştır.

Türkiye Kamu-Sen olarak talep ettiğimiz “Memurlara Ek zam” artık zaruri bir hale gelmiştir. Kamu görevlilerine yapılacak ek zammın piyasalara da olumlu yansıyacağı unutulmamalı, bu konuda gerekli adımlar derhal atılmalıdır” dedi.