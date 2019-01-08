Kamu-Sen: Bir ailenin zorunlu harcaması aylık 985 lira arttı

İstanbul,8 Ocak (DHA) - Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2018 Aralık ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarına göre, bir ailenin 2018’de zorunlu harcaması aylık 985 lira arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Aralık 2018 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.115,59 lira olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 6.453,87 lira olarak belirlendi.

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 1.04 azaldığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0.48 oranında düştü ve 2.426,16 lira olarak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2018 yılı Aralık ayında 2.368,74 lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Aralık 2018 verilerine göre günlük 48.23 lira olduğu belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.446,78 lira oldu.Aralık 2018 itibarı ile ortalama 3.419,32 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 42.31’ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 903.57 lira olarak belirlenen kira gideri ise Aralık 2018 ortalama maaşının yüzde 26.43’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 68.74’ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 31.26’sı kaldı.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Aralık 2018 maaşından geriye yalnızca 1.068,88 lira kaldı.

Aralık ayı Asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Yıl sonu itibariyle baktığımızda kamu çalışanlarının kayıpları zirve yapmış, dar ve sabit gelirle geçinmeye çalışan kesim geçim aczi içine düşmüştür” dedi ve ekledi:

“2018 yılında dört kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcamaları tam 985.08 lira arttı. Buna karşın, ortalama memur maaşına 441.65 lira, en düşük memur maaşına ise 332.06 lira zam geldi. Dolayısıyla, memur maaşı zorunlu harcamalar karşısında 543.43 lira, en düşük memur maaşı da 653.02 lira eridi. Enflasyon farkı da bu erimeyi gideremedi ve memur ve emekliler büyük bir geçim aczi içerisine düştü. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu kayıpların telafisi adına ek zam talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bu konuda atılacak adımlar, kamu çalışanları ve emeklileri bir nebze olsun rahatlatacak, aynı zamanda piyasaların nefes almasına katkıda bulunacaktır.” (Fotoğraflı)