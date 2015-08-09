Kamu-Sen 'açlık ve yoksulluk sınırı'nı açıkladı

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezince her ay yapılan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2015 Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Kamu-Sen'in yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nda, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 112,84 lira, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 4 bin 284,66 lira olarak belirlendi.

Buna göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 112,84 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 4 bin 284,66 lira oldu.



Çalışan tek kişinin açlık sınırı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,20 oranında artarak bin 630,23 lira olurken, 4 kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı bin 674,58 lira hesaplandı.



Araştırmada, 4 kişilik ailenin sağlıklı biçimde beslenebilmesi için gerekli harcama tutarı günlük 34,26 lira olarak belirlendi.



Temmuzda 4 kişilik ailenin gıda harcaması toplamı bin 27,77 lirayı bulurken, ortalama 2 bin 407,22 lira ücret alan bir memurun, ailesi için yaptığı gıda harcaması maaşının yüzde 42,07'ini oluşturdu.

'Maaşlar yüzde 78 artırılmalı'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı değerlendirmede, memur ve emeklilerin ortalama refah seviyesine ulaşması için maaşlarının yüzde 78 oranında artırılmasını istedi.



Et ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışına dikkati çeken Koncuk, şunları kaydetti:



Geçtiğimiz toplu sözleşme döneminde alınan yanlış kararlar neticesinde maddi kayba uğrayan memurlar ve emekliler, bu toplu sözleşmede zararlarını telafi edilmesini bekliyor. Unutulmamalıdır ki, memurlara bütçeden ayrılan kaynak yalnızca 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emekliye değil, aileleriyle birlikte toplam 20 milyon kişiye verilen bir rakamdır. Bu rakam da nüfusun dörtte birinden fazlası demektir. Alt gelir grubunda yer alan 20 milyon vatandaşın gelir düzeyinde yaşanacak artış, bütün toplumun gelir düzeyini artıracak ve adil bir paylaşımın önünü açacaktır.