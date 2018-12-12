Kamu müteahhitleri, tasfiye kararnamesinde düzenleme istiyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu, ekonomik zorluklar nedeniyle işlerine zarar ederek devam eden ya da imzaladığı sözleşme gereği işine başlamak zorunda kalan müteahhitlerin beklediği tasfiye kararnamesinde çeşitli zorluklar taşıyan 4 madde olduğunu ve yeni düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Karslıoğlu, kararın idarecinin onayına bırakılması zorunluluğunun aşılması, teminat mektuplarının iadesi, hak edişlerin pursantaj oranının dikkate alınarak yeniden hesaplanması ve müteahhitlerin bankalar nezdinde sicillerinin bozulmaması için düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çok sayıda müteahhidin kararnameyi beklediğini vurgulayan Karslıoğlu, bekledikleri fiyat farkı kararnamesiyle ilgili bir gelişme olmadığını ancak tasfiye kararnamesiyle ilgili kanun teklifinde belirsiz maddeler olduğunu kaydetti.

\'ONBİNLERCE İŞÇİYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK\'

Tasfiye kararnamesinde düzenlenmesi gereken 4 madde olduğunu kaydeden Karslıoğlu, şunları söyledi:

\"Bunlardan birincisi, tasfiyenin idarenin onayına bırakılması. Örneğin belediye başkanı, projeyi devam ettiriyor ve seçime hazırlanıyor. O, projenin tamamlanmasını ister. Dolayısıyla buna karşı gelebilir. Tasfiye kararnamesi sektördeki büyük problemleri gidereceği için bunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu kararnameyi 7-8 aydır bekliyor müteahhitlerimiz. Bu aşamayı beklerken teminatı yanmış, işi bırakmış, konkordato ilan etmiş üyelerimiz var. Bunlar bu aşamadan faydalanamamıştır. Bunların teminat mektuplarının iadesini talep ediyoruz. Üçüncü olarak, anahtar teslim götürü bedel usulde pursantaj oranlarının dikkate alınarak hak edişlerinin yeniden düzenlenmesi gündeme gelmelidir. Dördüncü madde ise, tasfiye kararnamesini uygulayan firmaların bankalar nezdinde sicilinin temiz tutulması gerekiyor. Bunların Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınarak düzenli şekilde çıkartılması gerekiyor. Aksi takdirde bu kadar çabalara rağmen serbest piyasada olumlu etki yaratmayacağı düşüncesindeyiz. Bunların olmaması kararnamenin kadük doğmasıdır. Bu da çok sayıda müteahhit ve on binlerce işçiyi olumsuz etkileyecektir.\"



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