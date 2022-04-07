Kamu Müteahhitleri Platformu: Yasa taslağı yüklenici firmaların sorununu çözecek nitelikte değil

Kamu Müteahhitleri Platformu, kamuya iş yapan yüklenici firmaların mağduriyetinin giderilmesi için hazırlanan taslağın beklentilerini karşılamadığını belirterek, “Sorunun çözümü adına güncel bir yasa taslağı düzenlenmiştir. Ancak bu yasa taslağındaki maddeler dikkatlice incelendiğinde, taslağın beklentilerimizi karşılamadığı, yine yüklenici firmaların sorunlarını çözemeyeceği net bir şekilde görülecektir” açıklamasını yaptı.

Kamuya iş yapan müteahhitler, Müteahhitler Birliği ve Kamu Müteahhitleri Platformu aracılığıyla artan maliyetler karşısında iş yapamaz hale geldiklerini belirterek hükümetten bir an önce dinamik fiyat farkı ödemesi, süre uzatımı, koşulsuz ve cezasız tasfiye hakkı talep etmişti.

Müteahhitler, bu taleplerini, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (BTSO) ‘İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de iletmişti. Bakan Nebati de kamuya iş yapan müteahhitlere yönelik yeni bir fiyat farkı kararnamesi için çalışma başlattıkları bilgisini vermişti.

Bakanın bu açıklamasının ardından hazırlanan yasa taslağı, kamu müteahhitlerinin beklentisini karşılamadı. Kamu Müteahhitleri Platformu, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Platformun açıklamasında, "Yüklenici firmaların sorunlarından uzak bir yasa çalışmasını kabul edemeyeceğimizi belirterek, taslağın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Kamu Müteahhitleri Platformu'nun 'Basına ve Kamuoyuna' başlıklı açıklaması şöyle:

"Sesimizi duyurabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık"

Kamu Müteahhitleri Platformu olarak, inşaat malzemelerinde yaşanan tarihi fiyat artışlarından dolayı taahhütlerindeki işleri tamamlayamayan kamuya iş yapan yüklenici firmaların mağduriyetinin giderilmesi ve kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla devlet büyüklerimize sesimizi duyurabilmek için sorunun çözümü adına gecemizi gündüzümüze katarak meşru ve haklı bir mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz.

"Önceki düzenleme çözümden uzak kaldı"

Geldiğimiz noktada Ocak 2022 tarihinde bir yasa değişikliği yapılmış olup sorunun çözümünden uzak kalmıştır. Mücadelemize devam ettiğimiz bugünlerde, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kamuoyuna verdiği müjde ile umutlarımız yeniden yeşermiştir. Sorunun çözümü adına güncel bir yasa taslağı düzenlenmiştir.

"Taslak, beklentileri karşılayacak nitelikte değil"

Ancak bu yasa taslağındaki maddeler dikkatlice incelendiğinde, taslağın beklentilerimizi karşılamadığı, yine yüklenici firmaların sorunlarını çözemeyeceği net bir şekilde görülecektir.

Fiziki gerçekleştirme yüzdesi yüzde 50'nin altında olan işler için şartsız tasfiye hakkı, F=An x B x (Pn -1) formülünde 0,90 değerinde olan B katsayısının 2,00 alınması ile ortaya çıkacak fiyat farkı ve iş programlarının gerisinde kalan bütün yüklenici firmalara süre uzatımı hakkı dışındaki diğer seçenekler bu sorunu çözmeyecek, aksine yüklenici firmaların karşılaştığı mağduriyetin katlanarak artmasına neden olacaktır.

"Yasa çalışmalarının sorunları çözecek seviyeye gelmesini talep ediyoruz"

Devlet büyüklerine sesleniyoruz: Devletimizin şefkatli elinin yaralarımızı sarmasına vesile olacağını umuyor, yasa çalışmalarının kamu müteahhitlerinin sorunlarını çözecek seviyeye gelmesini talep ediyoruz. Unutmayalım ki inşaat sektörü ülkemiz ekonomisinin lokomotifidir. Yasa çalışmalarını yakından takip etmeye devam edecek, meşru bir zeminde mücadelemize devam edeceğiz.” (ANKA)