Kamu kurumuna tek kapı!

Projeyle bürokrasinin 'tuş' olacağını söyleyen Bakan Yıldırım, "Git-gel dönemi bitti. 8 bin kamu kurumunun internet sitesine tek kapıdan girilebilecek" dedi..



Başbakan Tayyip Erdoğan, devletin temel bazı hizmetlerine internet üzerinden ulaşılmasına olanak sağlayan 'e-devlet kapısı projesini yarın açacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, projeyle bürokrasinin 'tuş' olacağını belirterek, "Devlet, vatandaşın ayağına geliyor. Git-gel dönemi kapanıyor" dedi. Bakan Yıldırım, 'e-devlet kapısı projesi'ni tanıtmak üzere TÜRKSAT Genel Müdürü Özkan Dalbay'la basın toplantısı yaptı. Proje sayesinde vatandaşların, internet üzerinden devletten hizmet almaya başlayacağını anlatan Yıldırım, tatil günlerinde ya da gece saatlerinde zaman veya mekân sınırlaması olmadan internetin ulaştığı her noktadan kesintisiz hizmet sunulacağını söyledi.



40 kişi çalıştı



Yıldırım, projeyi üstlenen TÜRKSAT'ın 40 kişilik ekiple yoğun bir çalışma yaptığını söyledi. Yıldırım, "Bu uygulama ile devlet hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden tek bir kapıdan girilebilecek, tek kapıdan tüm devlet hizmetleri alınabilecek" dedi. Yıldırım, proje sayesinde kısa sürede yalnızca TC kimlik numarası ile kurumlar arası tüm yazışmaların yapılabileceğini vurguladı. Yarından itibaren proje kapsamında 21 kamu hizmetinin internet üzerinden sunulacağını belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Vatandaş artık kamu kurumlarına tomar tomar kâğıt taşımayacak. Bir süre sonra Türkiye'de yaklaşık 8 bin kamu kurumunun internet sitesine tek kapıdan girilecek. Bu kapı öyle bir kapı ki bu git-gel kapısı değil. Devlet, vatandaşın ayağına geliyor."



Şifreler PTT'den



Projenin, vatandaşın memurla cebelleşmesini de önleyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Bu projenin sloganı 'bürokrasi tuş olacak.' Kastedilen bürokrasi ile güreş değil. Bürokrasinin bilgisayardaki bir tuş ile yerine getirilmesi. Vatandaş bilir ki kaybedecek, niye güreşe tutuşsun memurla? Zaman tasarrufu, yaşam kalitesi sağlayacak" dedi. İlk etapta 21 kamu kurumu hizmetinin elektronik ortamda sunulacağını, 3 farklı şifreyle hizmet alabileceğini kaydeden TÜRKSAT Genel Müdürü Dalbay, www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan 'devlet', 'iş' ve 'vatandaş' bölümlerinden gerekli bilgilerin edinilebileceğini anlattı. Dalbay, hizmet alımı için e-devlet kapısı şifresi, elektronik imza ya da mobil elektronik imza gerektiğini anlattı.



19 milyon Euro harcandı



Bakan Yıldırım, sistem için 19 milyon euro harcandığını, kullanıcı sayısının başlangıçta 150 bin, 2009 sonu itibariyle 1 milyon kişi olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Yıdırım, 'Bu hizmetin devlette istihdam politikanı nasıl etkileyeceği' sorusunu da "Evet, memurlar yine işlem yapmaya devam edecek. Ama yeni yeni iş alanları doğacak. Örneğin e-devlet ile çağrı merkezleri doğacak. Böylece toplumda ve devletin iş yapma anlayışında değişim yaşanacak" sözleriyle yanıtladı.

