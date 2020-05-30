Kamu kurumlarında idari izinli sayılacaklar: Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 'kronik hastalıklar' hangileri?

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalıkları bulunan memurlar dışındaki kamu çalışanları, Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren işe dönecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından bu yana ofislere gitmeyen kamu çalışanlarının normalleşme süreci kapsamında mesaiye dönüşü için tarih belirlendi. Fakat Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalıkları bulunanlar bu süreçte de ikinci bir genelgeye kadar idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık Bakanlığı'nın kronik hastalık listesi şöyle:

Astım

KOAH (Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalığı)

İnme riski

Kalp krizi geçmişi ve riski (Kalp ve damar rahatsızlıkları)

Hipertansiyon

Kronik böbrek hastalığı

Karaciğer hastalığı

Bağışıklık sistemini bozan ilaçlar kullananlar

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği diğer kronik hastalıklar:

Tüberküloz

Kronik Viral Hepatitler

Lösemi

Anemi

Pıhtışamk bozuklukları

Şizofreni

Sanrılı bozukluklar

Zeka geriliği

Hiperkinetik bozukluklar

Serebral Palsi

Kalp ve kas hastalıkları

Vestibüler İşlev Bozuklukları,

Toksik karaciğer hastalığı

Çölyak

Kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları

Kronik böbrek yetmezliği

Spina bfida

Kromozom anomalileri

Turner sendromu

Karaciğer Fibroz ve Sirozu

Ülseratif Kolit

Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik

Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları

Ruam

Melioidoz