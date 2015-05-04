Kamu kurumlarında 24.488 engelli kadrosu boş

HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Faruk Çelik, Ocak 2015 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısının 2 milyon 16 bin 722 olduğu bildirdi.

Kurum ve kuruluşlarca engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 60.730 olduğunu söyleyen Çelik, bu kadroların 36.242’sinin dolu, 24.488’inin boş olduğu açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda 15.632, Adalet Bakanlığı’nda 1.347, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2.446, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’nda 1.774 ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.010 engelli kadrosu boş.

Zete.com'da yayımlanan habere göre, Faruk Çelik’in HDP’li Tüzel’in engelli kadrolarına ilişkin soru önergesine verdiği yanıt şöyle:

“Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası A.Ş. ve Halk Bankası A.Ş. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunun 53’üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’ kapsamında bulunmamaktadır.

Ocak 2015 tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı toplam 2.016.722’dir. Bu kurum ve kuruluşlarca engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 60.730 olup, bu kadroların 36.242’si dolu ve 24.488’i boş bulunmaktadır.

Söz konusu 24.488 boş kadrodan toplam 22.209’u 208 kamu kurum ve kuruluşundan sadece aşağıda gösterilen kurumlara ait olup, bu kurumlardaki boş kadro sayılarına aşağıda yer verilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı 15.632. Adalet Bakanlığı 1.347.Diyanet İşleri Başkanlığı 2.446.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 1.774. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.010. Toplam 22.209.

Kalan toplam 2.279 boş kadro ise 203 kamu kurum ve kuruluşlarına aittir. Yukarıda bahsi geçen beş kuruma ait toplam 22.209 kadronun ise öğretmen, mübaşir, zabıt katibi, imam-hatip, müezzimkayyum, kuran kursu öğreticisi, hemşire, ebe, sağlık memuru unvanlı kadrolar olması ve bu kadrolara eğitim durumu itibarıyla atanabilecek engelli adayın bulunmaması sebebiyle söz konusu münhal kadrolar engelli adayların eğitim durumundaki artışa paralel olarak süreç içerisinde doldurulabilecektir.

Öte yandan, mahalli idareler, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlarca elektronik ortamda intikal ettirilen bilgiler çerçevesinde; Ocak 2015 tarihi itibarıyla bu kurum ve kuruluşlarda engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı ise toplam 78.901 ‘dir. Bu kurum ve kuruluşlarca engellilere tahsis edilmesi gereken kadro sayısı 2.315 olup, bu kadroların 1.239’u dolu ve 1.076’sı ise boş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdam edilebilecek toplam boş kadro sayısı 25.564’dür.

Ayrıca, Nisan 2015′ de yapılması planlanan engelli memur yerleştirmeleri ile istihdam edilen engelli memur sayısının daha da artırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 2015 yılı içerisinde engelli alımı yapılacak kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenmiş olup, söz konusu kadrolara ilişkin değerlendirme çalışmaları ise halen devam ettirilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan Türkiye genelinde engelli bireylerin sayısına ilişkin son araştırma “2011 Nüfus ve Konut Araştırması”dır.

2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre, en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı yüzde 6,9 (4.876.000 kişi)’dur.”