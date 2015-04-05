'Hükümet 1 milyon engelli ve yaşlının maaşını kesecek'

CHP Milletvekili Umut Oran, hükümetin son iki yılda yaptığı yasa değişiklikleri nedeniyle halen evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı alan 1 milyon vatandaşın maaşının kesileceğini iddia etti. Oran, “Biz de uyumuyor, hükümeti uyarıyoruz: Yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın mağduriyeti giderilmeli, bu yanlıştan acilen dönülmelidir” dedi.

Hükümetin isteğiyle geçen yıl, engelliye evde bakımı karşılığı yakınına ödenen engelli bakım maaşı alma koşulları değiştirildi. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılan değişiklikle 793 liralık bu maaşı alabilmek için artık hanedeki kişi başına gelire bakılıyor. Hanedeki kişi başına gelir asgari geçim indirimi (AGİ) hariç net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor.

572 lira 64 kuruş…

Bir başka ifadeyle; hanedeki her bir bireyin aylık gelirinin 858 liralık asgari ücretin üçte ikisinden yani 572 lira 64 kuruşun altında olması şartı aranıyor. CHP Milletvekili Umut Oran, “Bu durumda evde bakmakla yükümlü olduğu engellisi bulunan 3 kişilik bir aile, aylık toplam geliri 1.718 lirayı aşıyorsa, engelli bakım maaşı alamayacak; alıyorsa kesilecek. Üstelik kişi başına gelir sınırı, 1 Temmuz’da 606 lira 95 kuruşa yükselecek” dedi.

Yaşlı ve engelli maaşları...

2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş üstü yaşlı ve engellilere ise üç ayda bir 435 lira ödeniyor. Bu maaşı alma koşulları da geçen yıl değiştirildi. Buna göre 145 liralık (aylık) yaşlılık maaşını alabilmek için ailede kişi başına düşen gelirin 286 TL’yi, 1 Temmuz’dan itibarense 303 TL’yi aşmaması gerekiyor.

Yüzde 40-69 arasında özürlü olanlara verilen aylık 291 TL; yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç özürlü aylığı ise 437 lira.

1 milyon engellinin maaşı kesilecek

Türkiye’de evde bakım, yaşlılık, engelli aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanan 1 milyon 200 bin kişi bulunduğuna dikkat çeken Oran, “Son iki yılda 2022 ve 2828 sayılı yasalarda yapılan değişiklikler sonrasında zaten yüzlercesinin maaşı kesilmiş, hatta bu yurttaşlarımıza ağır cezalar kesilmiştir. Engelli maaşı ödemesinde; eskiden sadece engelli ve anne babasının gelirine bakılırken, sadece ailenin değil, üçüncü derece akrabaya kadar gelirin düşük olması şartı getirilmiştir. Üstelik geliri brüt olarak esas alınan aile kiracı ise bu durum dikkate alınmamaktadır.

Hukukçular ve uzmanların hesaplamasına göre mevzuat değişiklikleri doğrultusunda belirlenen bu aylık gelir sınırları uygulanırsa, bunlardan 1 milyonunun maaşı kesilecektir.Bu yardımlardan yararlanan insanlar toplumun en yoksul, en çaresiz kesimidir. AKP’nin sosyal devlet ilkesine aykırı uygulama

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