Kamu kuruluşları müdürleri köy okulunu yeniledi

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun İnebolu İlçesi\'ne bağlı Yukarı Köyü\'ndeki ilkokul, çeşitli kamu kurumlarının müdürleri ve personellerinin katıldığı çalışmayla bakım ve onarımı yapılarak yenilendi.

İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Aktaş, 22 öğrencinin eğitim gördüğü tek katlı Yukarı Köyü İlkokulu\'nun bakım ve onarımı için çalışma başlattı. Aktaş öncülüğünde köye giden İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muzaffer Yeşilyurt, İlçe Özel İdare Müdürü Tuncay Sönmezışık, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Birden, İnebolu Devlet Hastanesi Müdürü Süleyman Kılıçarslan, Karayolları 152\'nci Şube Şefi Selçuk Kısmet, beyaz tulumlarını giyerek okulun tadilatında çalıştı. Karayolları Şube Şefliği\'nden 2, hastaneden 2 olmak üzere 4 personel de müdürlere destek oldu. Kurum müdürleri, imece usulü çalışıp okulun bakım ve onarımını yaptı. 2 gün süren çalışmada okulun boya ve badanası da yapılarak teslim edildi. Öğrenciler, yeni bir görünüme kavuşan okullarını görünce sevindi.



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