Kamu katılım bankalarının birleştirilmesi gündemde

Kamunun üç katılım bankasının birleştirilmesi gündeme geldi. Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre henüz fikir aşamasında olan birleştirme işlemi gerçekleşmesi durumunda üç banka en büyük ikinci katılım bankası olabilecek.

Kamuya bağlı Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım faaliyet gösteriyor. Üç banka arasında Ziraat Katılım geçen yıl sonu itibariyle topladığı 46.4 milyar ve kullandırdığı 43.6 milyar liralık fon ile birinci sırada yer alırken Vakıf Katılım 36.6 milyar topladığı ve 29.4 milyar lira kullandırdığı fon ile ikinci sırada. İçlerinde en yenisi olan Emlak Katılım ise 11.6 milyar topladığı ve 13.6 milyar lira kullandırdığı fon ile üçüncü sırada yer alıyor. Üç kamu katılım bankası 2020 sonu itibariyle katılım bankaları içinde aktif büyüklükte yüzde 30,5’lik bir oranı temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL aktif büyüklük ile katılım bankaları arasında en büyük ikinci banka olabilecek.

Halkbank’ın katılım bankası kurmamasının nedeni…

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre geçen yıl gerçekleştirilen kamu sigorta birleşmesiyle oluşturulan Türkiye Sigorta gibi bir yapı üzerine planlar aslında yeni değil. Geçen yıl da konu gündeme gelmiş ancak bir adım atılmamıştı. Son 1-2 aydır ise üç kamu katılım bankasının birleştirilmesine ilişkin hazırlıklar kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. Edinilen bilgiye göre hatta Halkbank’ın katılım bankası kurmamasının arkasında yatan nedenlerden biri de üç katılım bankasını birleştirme hedefi. Bankaları birleştirme üzerine istişareler devam etse de henüz fikir aşaması aşılamadı. Konuya yakın kaynaklar katılım bankalarına henüz bu konuda çalışma ve hazırlık yapılması konusunda bir bilgi gitmediğine de dikkat çekti.

Katılım bankalarının payı yüzde 10’un altında

Nisan itibariyle bütün katılım bankalarının bankacılık sektöründen aldığı pay da yüzde 7,3 seviyesine ulaştı.

Bilgi veren kaynaklar üç kamu katılım bankasının birleştirmenin sigorta sektöründeki kadar kolay olamayacağı görüşünde. Üç bankanın üst yönetimi ve çalışanlarının tek bir bankaya evrilmesi sürecin biraz daha zorlu olacağını gösterdiğini belirten kaynaklar bu nedenle birleşme işleminin daha fazla vakit alabileceğini ifade etti.