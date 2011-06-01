-KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞI YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Kamuda çalışan yaklaşık 230 bin işçinin beklediği ücret zammı için Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Türk-İş yönetimi yarın bir araya gelecek. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için taraflar yarın saat 10.30'da Trabzon'da toplantı yapacak. Türk-İş Trabzon İl Temsilciliğindeki toplantıya Bakan Yazıcı, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun yanı sıra diğer yetkililer katılacak. Mustafa Kumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk-İş'e üye sendikaların, kamu kesiminde yürürlük tarihleri çoğunlukla ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere 103 iş yeri/işletmede çalışan 230 bin işçi ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ocak ayından itibaren başladıklarını söyledi. Türk-İş'in her dönem olduğu gibi bu dönemde de kamuda örgütlü sendikalardan oluşan Kamu Kesimi Koordinasyon Kurulu oluşturduğunu anlatan Kumlu, Koordinasyon Kurulunun, bu sözleşme döneminde de düşük ücretlerin iyileştirilmesi, ücretlerin enflasyona yenik düşürülmemesi, refahtan pay alınması ve vergi kayıplarının giderilmesi konuları üzerinde görüşünü belirlediğini kaydetti. Kumlu, Türk-İş'in, kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin genel seçimler öncesinde imzalanabilmesi için son 2 ay içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile defalarca görüşmede bulunduğunu, ancak hükümetten sözleşmelere ilişkin bir teklif gelmediği için bu görüşmelerin kamuoyu ile paylaşılmadığını bildirdi. Türk-İş Trabzon İl Temsilciliğinde yapılacak görüşmenin Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Türk-İş Yönetim Kurulu arasında gerçekleşeceğini ifade eden Kumlu, şunları kaydetti: ''Hükümetin vergi olumsuzluğunu giderecek, işçiyi memnun edecek bir zam oranıyla masaya gelmesi, seçim öncesinde ülkemizde yaşanan gerginlikler üzerinde pozitif bir etki yaratacaktır. Dileğimiz, sözleşme sürecinin karşılıklı anlayış içinde, mağduriyetleri giderebilecek bir şekilde seçimlerden önce sonlandırılmasıdır.'' -BAKANLIKLAR-KİTLER- Türk-İş, bir süre önce konfederasyona üye 24 sendikanın yetkili olduğu kamu kesimi toplu sözleşmelerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Kurulda Petrol-İş, Harb-İş, Tekgıda-İş, Tes-İş, Türk Metal, Demiryol-İş, Şeker-İş, Toleyis, Yol-İş, Tarım-İş, Maden-İş, Genel Maden-İş, Haber-İş ve Tez-Koop-İş sendikalarına yer verildi. Yaklaşık 230 bin işçinin ücret ve sosyal haklarına yapılacak zam miktarı konfederasyon ile hükümet arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek. İş yerlerine özgü talepler ise sendikaların yürütecekleri müzakerelerde değerlendirilecek. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yürütüleceği kurum ve kuruluşlar arasında birçok bakanlık ve KİT bulunuyor.