Kamu İhale Yasası, bu kez Merkez Bankası için esnetildi

Devletin mal ve hizmet alımını belli kurallara bağlayan, ancak özellikle AKP döneminde istisnaları sürekli genişletilen Kamu İhale Yasası (KİK), bir kez daha değiştirildi. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası’nın (TCMB) yapacağı bazı mal, hizmet alımları ile yapım işleri KİK kapsamı dışına çıkarıldı. Karara göre, “Güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya TCMB ile ilgilendirilen bakan tarafından karar verilen alımlar” bu kapsamda olacak.

Ayrıca bankanın, “Mevzuat gereğince sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik önlemleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatların korunmasını gerektiren hallerle” ilgili olan alımlarında da KİK uygulanmayacak. Alımlarda, “pazarlık” ya da “belli istekliler arasında ihale” usullerinden birisi uygulanacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Hangi usulün seçileceğine ise TCMB karar verecek. Pazarlık usulü, ilan yapılmaksızın davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usul. Tekliflerin alınması, teklif bedelleri üzerinden açık eksiltme yoluyla pazarlık yapılması ve tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihale sonuçlandırılacak. Uzmanlık veya ileri teknoloji gerektiren işlerin ihalesi ise “belli istekliler arasında ihale usulü” ile gerçekleştirilecek. TCMB, davet edilecek gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesinde yararlanmak üzere akreditasyon sistemi oluşturabilecek. İhtiyaç görülmesi halinde, alt yüklenici (taşeron) çalıştırılmasına izin verilebilecek.