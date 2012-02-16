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KİK'te 1 milyar liralık yolsuzluk mu yapıldı?

Kamu ihalelerindeki usulsüzlükleri soruşturmakla görevli Kamu İhale Kurumu’na yapılan baskınla ortaya çıkan yolsuzluk çığ gibi büyüyor...

16 Şubat 2012 10:54

Kamu bünyesinde yapılan ihalelerde usulsüzlük itirazlarını değerlendirip, araştırmakla görevli Kamu İhale Kurumu’nda (KİK) 1 milyar liralık yolsuzluk yapıldığı, 100 ihalenin de usulsüz bir şekilde alındığı iddia edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce üç gün önce gerçekleştirilen operasyonlarda KİK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu çoğu işadamı 23 kişi “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet almak ve vermek” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sorgusu sırasında kalp krizi geçiren Kaya’nın Ankara Numune Hastanesi’ndeki tedavisi sürerken, polis dün MASS Holding yetkililerini sorguladı. Şüphelilere ortalama 500 soru yöneltildiği, ifadenin toplamda 1500 sayfayı bulacağı bildirildi.


Usulsüz ihale sayısı 100’e çıktı

Arzu Yıldız'ın Taraf gazetesindeki haberine göre; incelemeler sonucunda işadamlarının, KİK raportörlerine yüksek paraların yanında aralarında takım elbise, saat ve cep telefonunun da yer aldığı hediyeler verdikleri ortaya çıktı. Polis, ihalelerde usulsüz yaptığı belirtilen Nursoy Holding’in sahibi Orhan Nurdoğan’nın yakalanması için çalışmalar yürütüldüğü bildirildi. İş adamının şu an Türkiye sınırları içinde olduğu ifade edildi.


Savcılığa ihbar yağıyor

Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Büyükabacı tarafından yürütülen soruşturmada, hem Emniyet’e hem de Savcılığa yüzlerce ihbar telefonu geldiği öğrenildi. Arayan şahısların ihalelerde yolsuzluk yapıldığına dair bilgi ve belgeleri yetkililerle paylaştığı, Savcılığın gelen ihbarlarla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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