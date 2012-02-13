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Kamu İhale Kurumu'na polis baskını: 23 kişi gözaltında

Ankara'da kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve ihaleyi alamayan firma sahipleri lehine rapor hazırlayarak çıkar sağladıkları ihbarı üzerine operasyon yapıldı.

13 Şubat 2012 16:50

 

 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve ihaleyi alamayan firma sahipleri lehine rapor hazırlayarak çıkar sağladıkları ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, Kamu İhale Kurumu (KİK) eski Başkan Yardımcısı ve halen kurul üyeliği devam eden Ali Kaya ile röportörler Osman Tuna ile Şenol Vanuer’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
 
Organize Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl süren teknik ve fiziki takip ardından bu sabah KİK’e baskın düzenledi. Polis kurumda gözaltına aldığı 3 kişinin oda ve bilgisiyarlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda birçok ihale ile ilgili dosyaya el koydu.
 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında eski KİK Başkan Yardımcısı olan ve halen kurul üyeliği devam eden Ali Kaya ile röportörler Osman Tuna ile Şenol Vanuer’de gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çoğu işadamı ve şirket sahibi olan 20 kişi daha gözaltına alınırken, bu kişilerin ev ve ofislerinde de aramalar yapıldı.
 
 

40 ihale tespit edildi

 
Polisin yaptığı çalışma sonucunda 40 ihaleye fesat karıştırıldığı öne sürüldü. Polis gözaltına alınan KİK üyeleri ve şirket sahiplerinin mal varlığını da incelemeye aldı. Gözaltındakilerin sorgusuna başlandığı ve gözaltı sayasının artabileceği ileri sürüldü.

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